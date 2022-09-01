Лариса Куклина: «Сегодня в нашей семье один из особых дней. Наша крошка первый раз пошла в первый класс!»

Российская биатлонистка Лариса Куклина обратилась к учащимся по случаю Дня знаний.

«Сегодня в нашей семье один из особых дней, а для нас родителей это вновь трепетное волнение! Наша маленькая крошка первый раз пошла в первый класс!

Желаю каждому первокласснику, чтоб каждый новый урок дарил вам открытия, пусть светлым, радостным и плодотворным будет каждый ваш день, каждый шаг. Растите здоровыми, достигайте высоких результатов в обучении!

А мы – родители – будем вас поддерживать и пройдем с вами этот интересный и увлекательный путь», – написала Куклина в соцсети, опубликовав фото с супругом и дочерью.