«Природа своеобразная, напоминает тундру из детства. Ежиков в тумане не теряли?» Куклина показала фото со сбора на Семинском перевале

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сборе на Семинском перевале.

«Уже несколько дней нахожусь на сборе на Семинском перевале. Высота здесь около 1750 метров, погода крайне непредсказуемая. Несмотря на август, вечером все ходят в куртках и шапках, холодно.

На третий день сбора накрыла «горняшка» – пиковый день акклиматизации. Весь день находилась в зоне турбулентности. Но на следующее утро самочувствие пришло в норму», – написала Куклина в телеграм-канале.

«Конечно, природа своеобразная, это далеко не Эльбрус, это далеко не Альпийские горы – больше напоминает, даже очень сильно мне напоминает тундру из моего детства. Очень похожая природа на Ямале», – рассказала биатлонистка в сторис, опубликов фото с Рустамом Каюмовым.

«Ежиков в тумане не теряли?» – подписала она снимок.