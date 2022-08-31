Батманова о том, как Томшин сделал ей предложение: «Это было на стадионе в Сочи. Нам «Аэрофлот» сломал палки, мы пошли заменить их»

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала, как сделал ей предложение.

– Расскажи, как вы познакомились.

– Чемпионат мира, 2018 год, Эстония. Наверное, я споткнулась о лыжи, упала. Он меня поднял. Спросил меня: «Батман?» Я удивилась, потому что мы с ним не были знакомы. Почему-то больше не помню, когда мы с ним общались... Все. Наверное, в этом и секрет.

– А какой он? Расскажи про него.

– Самый честный, добрый. Невнимательный. Ну и самый трудолюбивый, наверное.

(Как сделал предложение?) У нас был вылет в Сочи на сбор. Мы прилетаем, заселяемся, нам «Аэрофлот» ломает палки, и Вася предлагает мне сходить заменить их.

В момент, пока мы идем за палками, он говорит, какая я хорошая, как много мы вместе прожили... Я понимаю, что текст-то готовый. Три, два, один – та-дам!

– Он встал на колено?

– Встал.

– А где это происходило?

– Это было на стадионе, мы чуть-чуть не успели спуститься. Ему не хватило минуты, он не сдержался. Потом сказал мне: «Я уже не мог». Был вечер, мы до отбоя хотели за этими палками сходить. Я еще не хотела идти. Говорю: «А если бы я не пошла?»

У нас в команде Аня (Старовойтова) играет на укулеле и поет. Под Анин аккомпанемент мы бы оформились.

Я всегда думала, что буду готова к этому моменту, буду знать, когда это произойдет. И не угадала. Просто была удивлена, – сказала Батманова в интервью на ютуб-канале СБР.

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