Слушания в CAS по апелляциям Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова пройдут 31 августа и 1 сентября

Заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), где будут рассмотрены апелляции российских биатлонистов и на решение Международного союза биатлонистов ( ) об их дисквалификации, пройдут 31 августа и 1 сентября.

Изначально слушания должны были пройти 14 и 15 октября 2021 года, затем их перенесли на 15-17 марта 2022-го, а потом – на 4-6 мая. 5 мая объявил, что слушания вновь отложены.

IBU объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой в феврале 2020 года.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го.

Аннулированы все результаты Устюгова с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

Допинг-крах в биатлоне: Устюгова и Слепцову забанили, Россия потеряла золото эстафеты в Сочи-2014 и первое место в зачете

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко