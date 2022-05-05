CAS перенес слушания по апелляциям Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на неопределенный срок

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Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляций российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решение Международного союза биатлонистов (IBU) об их дисквалификации.

Изначально слушания должны были пройти 14 и 15 октября 2021 года, затем их перенесли на 15-17 марта 2022-го, а потом – на 4-6 мая.

«Информируем, что слушания по делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой против IBU отложены по просьбе спортсменов. Как только будет назначена новая дата слушания, она будет опубликована в списке слушаний на сайте CAS», – сообщили в суде.

IBU объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой в феврале 2020 года. 

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14. 

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты экс-биатлониста с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года. 

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