Ирина Казакевич: «Видимо, я слишком хотела попадать – работала намного дольше на рубеже, пыталась выцеливать. Завтра нужно исправлять ошибки»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи (5-е место).

«Видимо, я слишком хотела попадать – работала намного дольше на рубеже, пыталась выцеливать. Здесь такая тенденция: чем дольше находишься, тем больше тебя пробивает. С этим я не справилась и поплатилась. Только на последнем рубеже смогла что-то исправить.

Тренер ничего не говорил перед гонкой. Думала, будет очень громко на трассе, но он максимально старался меня поддержать. Видел, что я шла в борьбе, но нужно было справляться стоя, чего я не сделала.

Силы на масс-старт остались. Сегодня было чуть проще, градусов на 5 прохладнее. Завтра нужно исправлять сегодняшние ошибки», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».