Карим Халили: «После вчерашней гонки меня все подкалывали, что я проиграл финиш Латыпову. Сорин позвонил, отругал меня, сегодня я выбрал другую тактику»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в масс-старте на Кубке Содружества в Сочи (3-е место).

«После вчерашней гонки меня все подкалывали, что я проиграл финиш Латыпову. Егору Владимировичу Сорину привет большой – позвонил, отругал меня. Поэтому сегодня выбрал другую тактику и придерживался ее.

Пять промахов – это очень много. Но пока так. Пока тяжело работать на рубеже, пробую, пока есть возможность и пока можно скоростью отыгрывать.

Я доволен формой на сегодня, на сборе в Тюмени выполнил весь тренировочный план, довольно тяжелый. Ожидал, что здесь будет потяжелее – я первый раз бежал без горной адаптации. Для меня это плюс в плане опыта», – сказал Халили в эфире .