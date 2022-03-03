Норвегия выиграла медальный зачет чемпионата мира-2022 среди юношей и юниоров, Россия осталась без наград

Сборная Норвегии по биатлону одержала победу в медальном зачете чемпионата мира среди юношей и юниоров в Солджер Холлоу, Россия не завоевала ни одной награды.

Российские биатлонисты были отстранены от участия в эстафетных гонках среди юниоров. Также Россия не участвовала в соревнованиях юношей и девушек.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Солджер Холлоу, США

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 4-1-5 (10)

2. Чехия – 3-0-1 (4)

3. Германия – 2-5-5 (12)

4. Италия – 2-3-1 (6)

5. Словакия – 1-2-0 (3)

6-7. Финляндия – 1-1-1 (3)

6-7. Франция – 1-1-1 (3)

8. Швеция – 1-0-1 (2)

9. Эстония – 1-0-0 (1)

10. Словения – 0-2-0 (2)

11. Болгария – 0-1-1 (2)