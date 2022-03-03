Норвегия выиграла медальный зачет чемпионата мира-2022 среди юношей и юниоров, Россия осталась без наград

Сборная Норвегии по биатлону одержала победу в медальном зачете чемпионата мира среди юношей и юниоров в Солджер Холлоу, Россия не завоевала ни одной награды.
Российские биатлонисты были отстранены от участия в эстафетных гонках среди юниоров. Также Россия не участвовала в соревнованиях юношей и девушек.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Солджер Холлоу, США
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 4-1-5 (10)
2. Чехия – 3-0-1 (4)
3. Германия – 2-5-5 (12)
4. Италия – 2-3-1 (6)
5. Словакия – 1-2-0 (3)
6-7. Финляндия – 1-1-1 (3)
6-7. Франция – 1-1-1 (3)
8. Швеция – 1-0-1 (2)
9. Эстония – 1-0-0 (1)
10. Словения – 0-2-0 (2)
11. Болгария – 0-1-1 (2)