Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Микишка, Пфунд, Тодев, Келлнер пробегут суперспринт

25 августа в Рупольдинге стартует летний чемпионат мира по биатлону. Юниоры пробегут суперспринт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Юниоры

Суперспринт

Начало квалификации – 12.00 по московскому времени, начало финала – 17.20 по московскому времени.

Старт-лист

1. Томаш Микишка (Чехия)

4. Йонаш Маречек (Чехия)

6. Благой Тодев (Болгария)

19. Василь Зашев (Болгария)

25. Роман Боровик (Украина)

35. Богдан Борковский (Украина)

37. Виталий Мандзын (Украина)

38. Альберт Энгельманн (Германия)

48. Леонард Пфунд (Германия)

50. Ханс Келлнер (Германия)

56. Фабиан Каскель (Германия)

60. Линус Кеспер (Германия)

64. Беньямин Менц (Германия)