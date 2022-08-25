Мухамедзянов о падении перед спринтом: «Повредил локоть, колено и бедро. В гонке это никак не помешало, состояние и так достаточно тяжелое»

Российский биатлонист рассказал о падении перед началом спринта на Кубке Содружества в Сочи.

Мухамедзянов занял в гонке 12-е место.

«Да, упал перед началом спринта. Данная трасса требует очень большого внимания и концентрации. Во время пристрелки я, к сожалению, этот момент упустил и не смог зайти в поворот.

Это произошло в самой верхней точке перед последним спуском. Повредил локоть, колено и бедро. На самом деле это никак не помешало в гонке, состояние и так достаточно тяжелое.

Мы тренируемся для того, чтобы зимой уже было легко. Это мое первое падение за все время здесь. Обидно, но что делать. Сразу после падения я подошел к нашим докторам, они промыли мне все раны, что позволило мне достаточно качественно стартовать.

Пока ничего не беспокоит, посмотрим, что будет ночью, когда буду спать», – сказал Мухамедзянов.