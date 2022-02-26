Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Корнев стартует 10-м, Зубарев – 40-м, Ковалев – 49-м, Имаев – 66-м

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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в американском Солджер Холлоу пройдет спринтерская гонка у юниоров.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Солджер Холлоу, США

Юниоры

Спринт

Начало – 21.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Старт-лист

10. Александр Корнев (Россия)

16. Матс Эвербю (Норвегия)

21. Оскар Ломбардо (Франция)

22. Мартин Улдал (Норвегия)

30. Йонас Маречек (Чехия)

40. Алексей Зубарев (Россия)

49. Алексей Ковалев (Россия)

51. Ветле Паульсен (Норвегия)

66. Эдуард Имаев (Россия)

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