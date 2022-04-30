Лыжница Фрида Карлссон пробежала биатлонную гонку в Бруксвалларне. В полуфинале она обошла Ханну Оберг

Шведская лыжница Фрида Карлссон пробежала биатлонную гонку на соревнованиях в Бруксвалларне.

Карлссон выиграла один из полуфиналов, где допустила по промаху на лежке и стойке. В этом забеге она опередила биатлонистку Ханну Оберг, которая тоже ошиблась на стрельбе дважды, но уступила ходом.

Обе спортсменки прошли в финал, где Карлссон промахнулась шесть раз и заняла пятое (последнее) место. Йоханна Скоттхайм победила, Эльвира Оберг финишировала второй, Ханна Оберг на сей раз стала третьей.

Спортсменки выступали с лазерными винтовками, при этом мишени на лежке и стойке были одинакового размера.

22-летняя Карлссон – чемпионка мира по лыжным гонкам в эстафете.

Фрида Карлссон: «Я в биатлон переходить не собираюсь. У меня на это терпения не хватит»