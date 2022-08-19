Дмитрий Губерниев: «Мне совершенно все равно, отстранят норвежцев или нет. Меня интересует Русь-матушка, а не сраные норвежцы»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на информацию о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса .

Генеральный секретарь НОК Норвегии Нильс Эйнар Аас заявил, что федерации могут потерять право участвовать в Олимпиадах и Паралимпиадах, и Норвегии могут запретить проводить международные турниры.

«Если мы сейчас будем думать о возможном отстранении норвежцев от Олимпийских игр, то нас никогда не вернут самих. Мне на данную секунду совершенно все равно, отстранят их или нет. Мне гораздо важнее, чтобы Россия вернулась в спортивную семью. Нужно думать о российском спорте, норвежцы как-то сами разберутся.

Хорошо, они не будут выступать на Олимпийских играх, но наша страна тоже. Насрать на отстранение норвежцев! Давайте будем возвращать российский спорт и будем думать о наших детях и спортсменах. Меня интересует Русь-матушка, а не сраные норвежцы», – сказал Губерниев.

Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей