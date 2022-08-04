Сливко о Кубке Содружества: «Главное – зимний сезон. Хочется хорошо выступить на роллерах, но не в ущерб подготовке к зимним стартам»

Российская биатлонистка рассказала, как тренер Андрей Падин помогает ей в подготовке, а также о том, в каких соревнованиях планирует участвовать.

– С одной стороны ты тренируешься по планам Падина, с другой – в своей региональной команде. Тебе самой так комфортно, ведь Андрей Викторович консультирует тебя дистанционно?

– Абсолютно комфортно, никаких неудобств не испытываю. Я занимаюсь, можно сказать, рядом с командой, но наставники тюменские, конечно, помогают во многих вопросах. Например, подсказывают на огневом рубеже, на трассе.

Главный тренер Максим Владимирович Кугаевский подходит к такой ситуации абсолютно адекватно, он не против моего сотрудничества с Падиным. Самое важное, чтобы это приносило результат. Ведь так?

– Как часто ты созваниваешься с Андреем Падиным?

– Ежедневно общаемся, вносим какие-то коррективы, что-то меняем. Нельзя ведь полностью все заранее предусмотреть, хотя бы с той же погодой или с состоянием в определенный момент. К тому же с опытом начинаешь лучше прислушиваться к своему организму.

– В конце августа и в сентябре будут три старта на лыжероллерах – два этапа Кубка Содружества и чемпионат России в Чайковском. Насколько они важны для тебя и будешь ли ставить какие-то задачи на этих соревнованиях?

– Главное, разумеется, зимний сезон. Понятно, что хочется хорошо выступить и на роллерах, но не в ущерб подготовке к зимним стартам. Поэтому тренировочный процесс будет идти своим чередом.

К тому же сложно показать максимальные результаты на всех соревнованиях за такой короткий промежуток. Скорее всего, Кубок Содружества будем рассматривать, как подготовку к летнему чемпионату России.

– Зимой собираешься участвовать во всех турнирах: Кубке Содружества, Кубке России, чемпионате страны?

– Да, есть желание быть максимально задействованной во всех стартах, не пропустить ни один этап, – сказала Сливко.

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