Сергей Башкиров: «Без зарубежных этапов мы вынуждены ориентироваться на внутренние старты. Но это не отменяет необходимости показывать максимум»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров поделился мнением о подготовке спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.

– Нет ощущения, что отстранением от международных стартов вам обнулили важную часть тренерской карьеры?

– Любому спортсмену и тренеру хочется соревноваться на максимально высоком уровне. Без зарубежных этапов мы вынуждены ориентироваться на внутренние старты, но это не отменяет необходимости показывать максимум, иначе прогресса не будет.

Вполсилы бегать не получится, потому что вернуться в мировой биатлон, когда бы это ни случилось, нужно конкурентоспособными.

У меня лично нет ощущения вторичности происходящего. Вижу перед собой спортсменов, которым необходимо расти. Смогут они исправить какие-то недочеты, прибавить в технике, в стрельбе, — значит, работаю не зря.

– Если отменить карантинный период при смене спортивного гражданства, многие уедут, как думаете?

– Трудно сказать, но на данный момент, если судить по ребятам из моей группы, ничто на это не намекает, обиженных нет, – сказал Башкиров.

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