Сергей Башкиров: «Тренировочные планы Логинова на 95 процентов мои. Конкретику и нюансы обязательно обсуждаем с Касперовичем»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о подготовке своей группы.

– В вашей группе подготовки – Логинов, Цветков, Бабиков, Поварницын, Томшин, Бажин, Бурундуков, Малеев, Колотов и Вагин. Первая пятерка – люди известные, как охарактеризуете вторую?

– Не юниоры, но молодые спортсмены с потенциалом. По физическим показателям недалеки от лидеров, по качеству реализации есть куда расти.

– Чем нынешняя подготовка отличается от прошлогодней?

– В детали погружаться не стану. Некоторые изменения есть, общее направление прежнее.

– На что направлены изменения?

– Связаны с техникой передвижения в первую очередь. В стрельбе тоже кое-что пробуем. Пытаемся моделировать стрессовые ситуации, например.

С этой целью провели в Токсове открытую тренировку со зрителями. И не все лидеры, надо сказать, смогли уверенно выполнить стрелковые упражнения, хотя в более комфортных условиях справлялись на отлично.

– Если говорить о Логинове, в каких долях распределяется участие в его подготовке – ваше и Александра Касперовича?

– Мы закрываем разные аспекты. Если бы оба ходили по трассе, смотрели в трубу и проводили тренировки, можно было бы сравнивать.

– Бывает, знаете, когда спортсмену в сборной только подсказывают на рубеже и помогают с инвентарем, а тренировочные планы целиком пишет личный тренер.

– Планы Логинова на 95 процентов мои, конкретику и нюансы обязательно обсуждаем с Касперовичем. Мы регулярно на связи.

– Как вам работается с 30-летним Бабиковым? Спортсмен опытный, с регалиями, но и с собственным мнением.

– Тренерский путь я начинал в юниорской команде, где были и Бабиков, и Логинов, и Поварницын. Давно знаем друг друга и одинаково трактуем главную цель: чтобы спортсмен мог прогрессировать. Никаких разногласий и недопониманий нет, у нас полный рабочий контакт, – сказал Башкиров.

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