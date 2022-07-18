Сергей Башкиров: «Думаю, мы безболезненно перейдем на внутренний календарь. Стартов будет не меньше, чем на международной арене»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о мотивации спортсменов на фоне отстранения от международных стартов.

«Спортсменам в любом случае надо тренироваться и в первую очередь развивать свои качества и конкурентность. В этом плане ничего не поменялось.

Да, на текущий момент сезон предстоит без международных стартов. На момент возвращения мы в любом случае должны быть конкурентоспособны. На данный момент ни к одному из ребят нет претензий – все работают очень целеустремленно.

По текущему календарю стартов у нас будет достаточно, не меньше, чем на международной арене. Думаю, мы достаточно безболезненно перейдем на внутренний календарь», – заявил Башкиров.