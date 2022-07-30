Сергей Башкиров: «Гараничев работает с личным тренером, готовится выступить на Кубке Содружества. По Елисееву информации нет»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о том, есть ли шанс у и Матвея Елисеева вернуться в команду.

«Мы не вычеркивали этих спортсменов, следим за ними.

Гараничев, знаю, работает с личным тренером Максимом Кугаевским, готовится выступить на летнем Кубке Содружества в Сочи.

По Матвею информации нет. На начало подготовительного периода некоторые показатели здоровья не позволяли ему получить медицинский допуск.

Изменилась ли эта ситуация, сказать не могу», – сказал Башкиров.

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