Сергей Башкиров: «Гараничев работает с личным тренером, готовится выступить на Кубке Содружества. По Елисееву информации нет»

Теги сборная России Сергей Башкиров Евгений Гараничев Максим Кугаевский Матвей Елисеев Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о том, есть ли шанс у Евгения Гараничева и Матвея Елисеева вернуться в команду.

«Мы не вычеркивали этих спортсменов, следим за ними.

Гараничев, знаю, работает с личным тренером Максимом Кугаевским, готовится выступить на летнем Кубке Содружества в Сочи.

По Матвею информации нет. На начало подготовительного периода некоторые показатели здоровья не позволяли ему получить медицинский допуск.

Изменилась ли эта ситуация, сказать не могу», – сказал Башкиров.

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