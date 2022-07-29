Глава рязанской федерации биатлона о новогодней гонке: «Майгуров подал идею. С точки зрения трансляции специалисты должны приехать и оценить»

Глава Федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров рассказал о новогодней шоу-гонке, которая в декабре пройдет в Рязани.
– Виктор Майгуров (глава Союза биатлонистов России) подал идею выбрать стадион в Рязани для проведения гонки. С рязанским министерством спорта согласовали. Пока готовимся. 5 августа назначено совещание по этому вопросу.
– Насколько стадион готов принимать такого масштаба соревнования, в том числе с точки зрения трансляции?
– С точки зрения трансляции: специалисты должны приехать и оценить возможности. Все остальное у нас есть», – заявил Адров.
Губерниев о новогодней гонке в Рязани: «СБР рискует, это решение – русский авось. Авось трансляция состоится. Так дела не делаются»