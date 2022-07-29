Губерниев о новогодней гонке в Рязани: «СБР рискует, это решение – русский авось. Авось трансляция состоится. Так дела не делаются»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проведении новогодней гонки Кубка Содружества в Рязани.

Планируется, что 22-25 декабря в соревновании выступят российские и белорусские биатлонисты.

«Это большой риск, как мне кажется. Сможем ли мы обеспечить нормальную трансляцию? Потому что речь идет об удобстве телевидения, чтобы зрители увидели.

Мне кажется, что СБР рискует. Это решение – русский авось. Авось телевизионная трансляция состоится.

Если Рязань справится, я буду рад. Но так дела не делаются»,– сказал Губерниев.