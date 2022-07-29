Виталий Норицын: «Получится ли у Большунова в биатлоне? Это невозможно угадать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Виталий Норицын Александр Большунов Биатлон

Тренер сборной России Виталий Норицын высказался о перспективах в биатлоне трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова.

«Получится ли у Большунова в биатлоне? Это невозможно угадать – нужно знать его координационные возможности, и насколько его нервная система адаптируется к какому-то новому техническому действию.

Это можно посчитать и увидеть различными способами, но просто смотря на него по телевизору, определить невозможно.

Конечно, кто-то, может быть, и владеет такими способностями, но тогда мы его ждем в нашей тренерской команде», – сказал Норицын.

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