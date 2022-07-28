Виталий Норицын: «Думаю, сборную России на Кубок мира в этом сезоне не пустят. По команде видно, что все к этому готовы»

Тренер сборной России по биатлону считает, что россиян не допустят к международным соревнованиям в новом сезоне.

«Думаю, что сборную России на мира в этом сезоне не пустят. По команде видно, что все к этому готовы, и все готовы соревноваться внутри России. Ни один человек не сказал: «Раз не будет международного сезона, тогда все, я пошёл». Все готовы, все работают и развиваются.

Будет ли ущерб от отстранения? Сложно прогнозировать. Мы можем потерять контакт с топ-командами и упустить то, в какой стадии развития они находятся. Но не думаю, что отстранение на один сезон будет критичным», – сказал Норицын.