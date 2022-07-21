Поздняков о работе на фоне санкций: «ОКР уже сделал «первый подход» к разработке нового комплекса важных мер. Ждем обратную связь от федераций»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о задачах в условиях санкций против российского спорта.

«Я убежден, что даже в условиях нелегитимных санкций, примененных к российскому спорту, наши атлеты должны получить все условия и возможности полноценно тренироваться и, главное, соревноваться с высококлассными соперниками.

Одна из наших главных задач, независимо от текущих обстоятельств – содействие в подготовке конкурентоспособного олимпийского резерва в долгосрочной перспективе. Для этого совместно с нашими спортивными федерациями мы стараемся обеспечить спортсменов и тренеров всем необходимым!

ОКР со своей стороны уже сделал «первый подход» к разработке нового комплекса важных мер. Теперь слово за федерациями – ждем от них обратную связь и дополним список в соответствии с их потребностями и пожеланиями», – написал Поздняков в телеграм-канале.