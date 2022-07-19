«Хочется посмотреть, какие упражнения делают гимнасты, чтобы как-то их внедрить». Латыпов рассказал о планах потренироваться с Нагорным

Российский биатлонист рассказал о планах потренироваться с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике .

– Задумка была, она остается, но пока сделать ничего не получилось. Потому что у Никиты сборы, у меня сборы, надо скооперироваться.

У гимнастов есть тренировки на стабилизацию, они делают разные упражнения, сальто – приземляются и не двигаются ни на сантиметр. У них хорошо натренированы ноги – сухожилия, голеностоп. Как раз нам нужен крепкий голеностоп, чтобы хорошо стрелять стоя.

Хочется посмотреть, какие они делают упражнения, чтобы как-то их внедрить. Посмотреть, поможет ли это.

– Бонусом будешь брать урок сальто?

– Если научат, буду только рад, – сказал Латыпов.