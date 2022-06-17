Латыпов о Каминском: «Я уже два года в его группе и продолжу тренироваться. Есть результат и понимание, над чем дальше работать»

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что не рассматривает переход от тренера Юрия Каминского в другую группу. 

Сейчас Латыпов находится на сборе с группой Артема Истомина в Раубичах. 

«Изначально такого вопроса не было. Я уже два года в этой группе оттренировался и продолжу тренироваться. Результат есть, есть понимание, над чем дальше работать. 

Раньше с Антоном Бабиковым мы на тренировках кроссы часто делали – он хорошо их бегает, и я старался держаться, но и то не всегда, так как у нас были разные задачи. Я от и до делаю по-своему, не стараюсь повторять за кем-то другим. Мне так удобнее и комфортнее. Я могу один тренироваться. 

Работа над стрельбой? Когда ты уже не можешь, тебе тяжело – понятно, нужно знать меру в этом моменте, но каких-то десять качественных выстрелов в конце тренировки ты должен сделать, стараться потерпеть  Похожая ситуация в гонках – у тебя накапливается усталость, ты на подсознательном уровне все выполняешь. 

Олимпиада вспоминается? И Олимпиада, и помимо нее были ошибки (в стрельбе). которые я бы хотел исправить», – сказал Латыпов. 

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