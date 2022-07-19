Эдуард Латыпов: «На роллерах мы не так давно стоим, организм немножко забыл технику. На тредбане все вспомнилось»

Российский биатлонист рассказал о тренировках на тредбане.

– Когда у тебя последний раз был тредбан, чтобы на нем смотрели технику?

– Наверное, 2 или 3 года назад.

– Насколько это адекватная ситуация, что раз в три года смотрят технику на тредбане?

– Можно сказать, что неадекватная, конечно. Но возможности такие… Хотя были, может, возможности, но как-то не вписывались в планы.

– Сильно отличается техника лыжная от лыжероллерной?

– Не совсем сильно, но специфика немножко другая. Был зимний сезон, на роллерах мы не так давно стоим, организм немножко забыл эту технику, тяжело перестраиваться.

На тредбане все вспомнилось: ага, вот здесь я ошибался в прошлом году. Это очень хороший момент, что ты можешь в начале сезона – только встал на роллеры – и уже отточить моменты, чтобы не делать ошибки, а не в августе все это исправлять.

Ошибки все те же, просто они замыливаются, забываются, – сказал Латыпов.