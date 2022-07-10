Жаклен, Гигонна, Фабьен Клод и Виттоз приняли участие в гонке L’Étape du Tour по маршруту этапа «Тур де Франс»

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Французские биатлонисты Эмильен ЖакленАнтонин Гигонна и Фабьен Клод, а также тренер сборной Венсан Виттоз приняли участие в L’Étape du Tour – ежегодной гонке по маршруту одного из этапов «Тур де Франс», которая проводится для любителей. 

Гонщики-любители преодолели 167 км с набором высоты почти 4700 м. На маршруте Бриансон – Альп-д’Юэз три вершины высшей категории: Коль дю Галибье (2642 м), Коль де ла Круа де Фер (2067) и финишная гора Альп-д’Юэз (1850).

Тренер Венсан Виттоз занял 38-е место с результатом 5.49,52. Жаклен стал 63-м (6.07,54), Клод – 97-м (6.19,32), Гигонна – 199-м (6.37,24).

«У меня начались судороги на вершине Коль де ла Круа де Фер. Подъем на Альп-д’Юэз была мучительным. Но дело сделано! Я горжусь этим, так как было не очевидно, что смогу. Я вернусь немного более подготовленным», – написал Жаклен. 

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