Александр Поварницын: «За винтовкой Anschütz нужно очень серьезно ухаживать. Ижевская винтовка более надежная и неприхотливая»

Российский биатлонист сравнил российские винтовки «БИ-7» и немецкие винтовки от Anschütz.

«Для тех, кто стреляет из ижевских винтовок, проблем перейти на российский патрон не будет. Как мне объяснял Иван Черезов, сначала делаются патроны, а уже под него оружие. А вот тем, кто на Anschütz, нужно будет искать возможность покупать иностранные патроны, потому что стрелять нашими патронами «Олимп» у них, скорее всего, не получится.

За Anschütz нужно очень серьезно ухаживать – постоянно маслом смазывать, часто чистить. Ижевская винтовка в этом плане тебя прощает. Она более надежная и неприхотливая. В ней меньше подвижных деталей и меньше того, что может сломаться.

Еще один плюс, который я сам замечал во время эстафет – в ижевскую винтовку легче заходит дополнительный патрон, его не нужно засовывать в канал ствола, как у Anschütz, а можно просто сверху положить, и затвор уже пулю дошлет окончательно.

Магазины для Anschütz стоят бешеных денег – в районе 60 евро. Для сравнения, ижевский магазин для ижевского ствола – около 300 рублей. Разница вполне очевидная. Тем более теперь нужно думать о том, как их привезти. Насколько я помню, у нас их не делают», – сказал Поварницын.