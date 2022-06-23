Бойцов о работе Драчева на посту президента СБР: «Если бы не досрочные выборы в 2020-м, организация докатилась бы до полного банкротства»

Бывший глава пресс-службы Союза биатлонистов России ( ) Константин Бойцов рассказал о работе на посту президента СБР в 2018-2020 годах.

«Все очень надеялись, что с приходом молодой команды Драчева все будет хорошо. Однако сложилось с точностью до наоборот.

Всего за два года биатлонное хозяйство пришло в глубокий кризис. Если бы не досрочные выборы (президента) 2020 года, боюсь, СБР как общественная организация докатился бы до полного банкротства.

Были очень серьезные претензии со стороны стадионов, отелей. Как сотрудник СБР того времени могу сказать, что несколько месяцев не выплачивалась зарплата.

Драчеву не хватало умения отказывать. Он очень решительно шел на все пожелания и предложения, в том числе взаимоисключающие», – сказал Бойцов.