Николай Круглов: «Майгуров – единственный, у кого есть опыт работы в IBU. Он имеет выстроенную коммуникацию на международном уровне»

Теги Николай Круглов Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Биатлон

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался в поддержку главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова в преддверии выборов президента организации.

«Виктор Викторович единственный, кто имеет опыт работы в Международном союзе биатлонистов, он сам бывший спортсмен, также он имеет выстроенную коммуникацию на международном уровне», – сказал Круглов.

Выборы президента СБР пройдут завтра. На пост претендуют Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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