Николай Круглов: «Майгуров – единственный, у кого есть опыт работы в IBU. Он имеет выстроенную коммуникацию на международном уровне»

Четырехкратный чемпион мира высказался в поддержку главы Союза биатлонистов России ( ) в преддверии выборов президента организации.

«Виктор Викторович единственный, кто имеет опыт работы в Международном союзе биатлонистов, он сам бывший спортсмен, также он имеет выстроенную коммуникацию на международном уровне», – сказал Круглов.

Выборы президента СБР пройдут завтра. На пост претендуют Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

Босс нашего биатлона раскрылся в этом интервью: реклама баварских дверей, страх на Камчатке и абсурдная история с загранпаспортом из 90-х