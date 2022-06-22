Никлас Карлссон в сентябре покинет пост генерального секретаря Международного союза биатлонистов

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Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон покинет свой пост в конце сентября. 

“Мы разочарованы уходом Никласа, но мы благодарны ему за все, что он сделал для IBU, и желаем ему успехов в его новой роли.

Никлас превосходно руководил штаб-квартирой IBU в течение последних трех лет.

Благодаря работе, которую мы все проделали вместе, у IBU прочный фундамент, на котором мы сможем расти дальше и реализовывать наш огромный потенциал”, – прокомментировал у ход Карлссона глава IBU Олле Далин. 

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