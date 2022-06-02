Алексей Нуждов: «Выбрал бы вариант с выступлением в нейтральном статусе. На совете при президенте говорилось об этом же: мы сами себя не должны изолировать»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов считает, что российские спортсмены не должны отказываться от выступления в нейтральном статусе.

– Если бы решение выступать на международных стартах в нейтральном статусе или не выступать совсем зависело только от вас, что бы вы выбрали? Почему?

– Выбрал бы, конечно, вариант с выступлением в нейтральном статусе. Тем более что мы до этого вполне успешно именно так и выступали.

Кстати, министр спорта (Олег Матыцин) говорил, что они на совете при президенте говорили об этом же: не нужно закрываться, если есть возможность – давайте общаться, отстаивать свои права, мы сами себя не должны изолировать, мы, наоборот, готовы выступать и готовы доказывать, что мы состоятельны, что если есть какие-то объективные проблемы, мы должны их изжить, а если эти проблемы субъективны, то должны доказать, что они субъективны и показать, что уровень российского спорта высок.

– Как планируете строить отношения с IBU, если станете президентом? С кем-то знакомы из руководства?

– Да я со всеми знаком. Мое знакомство со всеми началось ровно в тот момент, когда президентом СБР был избран Владимир Драчев и тут же все, включая Олле Далина (главу IBU), Иржи Гамзу (вице-президента IBU), тогдашнего генерального секретаря Мартина Кухенмайстера – все члены исполкома IBU приехали сюда к нам на совещание.

Общались долго: и формально, и неформально, съездили в поездку на кораблике по Москве-реке, сидели там, все вопросы обсуждали – тогда мы все как раз очень хорошо и познакомились.

Поэтому мой ответ на этот вопрос: знаком я со всеми, позиции их мне понятны, представления у них обо мне и у меня о них есть. Не буду скрывать – с некоторыми из них я до сих пор по телефону общаюсь, переписываюсь и так далее, – ответил Нуждов.

Виктор Майгуров: «Отказ выступать в нейтральном статусе – мое решение. Этот статус для нас унизителен и неприемлем»