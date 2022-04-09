IBU, Blink и фестиваль Мартена Фуркада будут проводить совместную серию гонок в летнем биатлоне с 2023 года

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о сотрудничестве с организаторами фестивалей Blink и Nordic Festival в рамках соревнований по летнему биатлону.

Начиная с этого года, гонки Blink и Nordic Festival начнут проходить в согласованном формате. При этом с 2023 года будет проводиться серия, финалом которой станет чемпионат мира по летнему биатлону.

Как сообщил президент IBU Олле Далин, целью сотрудничества станет повышение интереса к биатлону в межсезонье.

«При создании Nordic Festival я хотел подарить спортсменам и болельщикам новый опыт, продвигать биатлон в нетипичных для него условиях – летом и в городской среде.

Я вдохновлялся соревнованиями IBU, в которых мне довелось участвовать за 12 лет карьеры, а также фестивалем Blink, который всегда был для меня самым ярким событием лета.

Сегодня я очень рад сотруднничать с IBU и Blink, чтобы вместе развивать наш прекрасный вид спорта», – заявил пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который является одним из организаторов Nordic Festival.