Пак о жалобе в прокуратуру на Майгурова: «Не хочу комментировать действия наших оппонентов. Но я бы не строил агитацию на очернении или критике соперника»

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак поделился мнением о жалобе в прокуратуру на президента организации Виктора Майгурова, поданной членами совета СБР.

Почему-то вопросы стали задавать только за две недели до выборов, причем одновременно несколько сторон. Все это выглядит как некая предвыборная технология. Как вы относитесь к такого рода методам борьбы и о чем они говорят?

– Я не хочу комментировать действия наших оппонентов, а хочу рассказать, как поступил бы я. Во-первых, я бы не строил агитацию на очернении или критике соперника, особенно если предыдущие два-четыре года я работал в одной команде с ним. Мне кажется, программа претендента должна строиться на своих позитивных моментах. У нас много людей в стране, которые рассказывают, как делать не надо, но при этом не рассказывают, как делать надо. Абсолютно точно технологии присутствуют.

Нашли Николая Лопухова, который уже давно не работает в сборных командах России, а тренирует отдельных спортсменов. Я очень уважаю Николая Петровича, но использовать его мнение сейчас – это предвыборные технологии. Взяли интервью у личного тренера Ульяны Нигматуллиной, где он высказал претензии. Но почему он не высказал их на тренерском совете в Тюмени или в другое время – загадка. С чемпионата России у нас прошло уже три-четыре месяца. Но я не хочу критиковать и осуждать эти технологии оппонента, просто отмечу, что сам бы поступил по-другому.

Если эти два заявления действительно отправлены в прокуратуру и начнется расследование, какие будут ответные действия вашей команды?

– Давайте сначала мы получим на руки какое-то извещение, чтобы понимать суть претензий. Если такие жалобы действительно поступили и будет проверка, то по ее результатам мы посмотрим, какие имеются нарушения. Об ответных мерах мы также подумаем после получения на руки документов, – сказал Пак.

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