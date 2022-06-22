Виктор Майгуров: «Ростовцев зазвал меня на Камчатку в 2005-м. С тех пор – это мое место силы и свободы, психологической разгрузки»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о любви к Камчатке.

«У Паши Ростовцева, моего хорошего друга, супруга с Камчатки, он меня зазвал туда в 2005-м. И с тех пор это мое место силы и свободы, психологической разгрузки. Уже много лет мы останавливаемся на базе «Родниковая», ей 40 лет руководил заслуженный альпинист Владимир Иваныч Шевцов – он покорил все семитысячники СССР. Замечательный человек, два года назад, увы, ушел из жизни.

Самая первая поездка с Ростовцевым – она же и самая памятная. Мы сразу поехали в экспедицию, попали в пургу, топили снегоходы в термальных озерах, возвращались ночью, и я уже, можно сказать, прощался с жизнью – ничего не было видно, ветрище, но Владимир Иваныч носом чувствовал выходы. Пока мы паниковали, он успокаивал: «Ну чего, выроем пещеру в снегу, посидим несколько дней». В итоге, мы все-таки вернулись в 5 утра, а через 2 часа Паша ногу сломал.

Сейчас все вспоминается забавным, а тогда было не до смеха.

С тех пор я езжу на Камчатку каждый апрель – с разными группами и друзьями. И если раньше в основном были хели-ски – вертолеты, вулканы, горные лыжи, то сейчас простой отдых – походы, лыжи, термальные источники. Мне не нужны лакшери-отели, куда приятнее родная природа и удобства на улице. В этом году там была проблема с термальной водой, ночевали в холодных домиках в спальных мешках. Красота же!

Логистику я замыкаю на себе – закупка продуктов, заброска группы (вертолет, грузовики «Урал», ретрак), что-то привозим из Москвы в плане оптимизации расходов. Однажды у нас в вертолет Ми-8 не поместились вещи, дрова и продукты (берем с собой все – от картошки, сухофруктов, зелени, яблок до воды и хлеба) – а это несколько тонн.

Вертолеты стали ужасно дорогими – как вариант добраться на большом «Урале», а дальше до базы – на снегоходах или нартах (специальных узких санях), встречая медведей по дороге.

В прошлом году я пригнал транспортной компанией своей снегоход из Хант на Камчатку – дома я на нем только раз в год езжу, а в этом году за 12 дней накатал 1000 км», – сказал Майгуров.

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