Ростовцев о выборах главы СБР: «Я считаю, что Майгуров справляется хорошо. Думаю, альтернативы ему нет»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о выдвижении Алексея Нуждова в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

– Я считаю, что Майгуров (действующий глава СБР – Sports.ru) справляется и справляется хорошо . Выборы есть выборы. Я думаю, что альтернативы Майгурову нет.

– Нынешнее руководство в последнее время сталкивается с критикой.

– У меня есть свое мнение. Я считаю, что все наладилось, особенно в последний год. Поэтому, безусловно, призываю, если Майгуров выдвинет свою кандидатуру, то его поддержать, – сказал Ростовцев