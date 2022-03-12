Ростовцев о выборах главы СБР: «Я считаю, что Майгуров справляется хорошо. Думаю, альтернативы ему нет»

Теги Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о выдвижении Алексея Нуждова в президенты Союза биатлонистов России (СБР). 

– Я считаю, что Майгуров (действующий глава СБР – Sports.ru) справляется и справляется хорошо . Выборы есть выборы. Я думаю, что альтернативы Майгурову нет. 

– Нынешнее руководство в последнее время сталкивается с критикой.

– У меня есть свое мнение. Я считаю, что все наладилось, особенно в последний год. Поэтому, безусловно, призываю, если Майгуров выдвинет свою кандидатуру, то его поддержать, – сказал Ростовцев

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