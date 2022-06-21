Тихонов о выборах президента СБР: «Если мы допустим человека со стороны, такого, как Нуждов, то будем снова отброшены назад. Сапоги должен тачать сапожник»

Четырехкратный олимпийский чемпион обратился к делегатам отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России ( ) с призывом не избирать на пост президента организации.

«Обращаюсь к делегатам отчетно-выборной конференции СБР. Мы уже проходили путь, когда в биатлон пришли не профессионалы. Оценка в спорте может быть одна – что сделано. Мне не надо говорить о 2024 или 2030 годах. Я хочу жить сегодняшним днем.

Мы потеряли много за эти годы. Если мы опять допустим человека со стороны, такого, как Нуждов, то будем снова отброшены назад. Я прочитал все его статьи, и особенно меня поразила безграмотность его интервью на «Матч ТВ» с Губерниевым.

Я не хочу идти в центральный аппарат ФСБ, потому что я предан спорту, своему самому популярному зимнему виду спорта. Посмотрите, что вы уже натворили. Сейчас ваше бездействие – это самое страшное. Не должно быть на конференции воздержавшихся.

Давайте вернем былую славу биатлону, и я постараюсь вас в этом поддержать. Мне еще хватает и здоровья, и связей, а скоро я буду готов пригласить вас на открытие своего музея.

Соберитесь, я уверен, что голосование будет открытым. Давайте проголосуем за биатлон, а не людей со стороны. Сапоги должен тачать сапожник. Надеюсь на вашу преданность биатлону», – сказал Тихонов.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня. На пост главы организации претендуют Нуждов и действующий президент .

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