Тихонов о выборах президента СБР: «Если мы допустим человека со стороны, такого, как Нуждов, то будем снова отброшены назад. Сапоги должен тачать сапожник»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился к делегатам отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) с призывом не избирать Алексея Нуждова на пост президента организации.

«Обращаюсь к делегатам отчетно-выборной конференции СБР. Мы уже проходили путь, когда в биатлон пришли не профессионалы. Оценка в спорте может быть одна – что сделано. Мне не надо говорить о 2024 или 2030 годах. Я хочу жить сегодняшним днем.

Мы потеряли много за эти годы. Если мы опять допустим человека со стороны, такого, как Нуждов, то будем снова отброшены назад. Я прочитал все его статьи, и особенно меня поразила безграмотность его интервью на «Матч ТВ» с Губерниевым.

Я не хочу идти в центральный аппарат ФСБ, потому что я предан спорту, своему самому популярному зимнему виду спорта. Посмотрите, что вы уже натворили. Сейчас ваше бездействие – это самое страшное. Не должно быть на конференции воздержавшихся.

Давайте вернем былую славу биатлону, и я постараюсь вас в этом поддержать. Мне еще хватает и здоровья, и связей, а скоро я буду готов пригласить вас на открытие своего музея.

Соберитесь, я уверен, что голосование будет открытым. Давайте проголосуем за биатлон, а не людей со стороны. Сапоги должен тачать сапожник. Надеюсь на вашу преданность биатлону», – сказал Тихонов.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня. На пост главы организации претендуют Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров.

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные