Александр Тихонов: «Мы стремительно теряли влияние в спорте за все эти годы. Мы все ищем причину, что кто-то виноват, а я считаю, что мы виноваты сами»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался на тему влияния России в Международном олимпийском комитете (МОК).

«На Петербургском экономическом форуме прозвучало, что Международный олимпийский комитет и Томас Бах себя дискредитировали. Вопрос здесь очень неоднозначный, так как этот вопрос нужно изучать глубже.

Спонсорами МОК являются американцы, а львиная доля средств поступает из Америки. Ситуация очень похожа на сегодняшнюю политическую. Почему американцы приказали всей Европе, всему НАТО, и они все против нас? Ну давайте мы им бойкот объявим, хотя, по сути, бойкот объявили нам. Американцы платят, они и заказывают.

Наше представительство в МОК сведено практически к нулю, за исключением Шамиля Тарпищева и Елены Исинбаевой, от которых ничего не зависит. Их нигде не видно и не слышно, поэтому мы потеряли там всякое влияние.

Когда 34 года в исполкоме МОК работал Виталий Георгиевич Смирнов, мы решали многие вопросы, и они были в пользу нас. Что мы можем решить сейчас? Мы не являемся ни спонсорами, ни руководителями в большинстве международных федераций.

Мы стремительно теряли влияние в спорте за все эти годы. Мы потеряли легкую атлетику, потеряли биатлон, потеряли тяжелую атлетику. По сей день не работает закон о допинге и все это накапливается против нас. Мы все ищем причину, что кто-то виноват, а я считаю, что мы виноваты сами.

Вы подумайте о чистоте наших рядов на примере биатлона, чтобы профессионалы управляли спортом, а в биатлоне опять полковник ФСБ ( ) пытается избраться. 14 лет разваливают биатлон, а мы хотим еще четыре года? Об этом кто-нибудь, когда-нибудь позаботится?» — сказал Тихонов.