Александр Тихонов: «Если бы Майгурова и Нуждова не было в российском биатлоне, все было бы в порядке. Бездельники»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и вице-президента Алексея Нуждова.
Майгуров и Нуждов – кандидаты на пост президента СБР. Выборы пройдут 23 июня.
«Я считаю, что если бы Майгурова и Нуждова не было в российском биатлоне, все было бы в порядке. Бездельники.
Я посмотрел интервью Нуждова с Губерниевым. Это настолько далекий человек от биатлона, что кошмар.
Биатлоном руководили и (Сергей) Кущенко, и (Владимир) Барнашов, и Майгуров. Я их зову разовыми руководителями. Ни совести, ни черта. Столько лет разваливают и пытаются чем-то как-то объяснить», – сказал Тихонов.