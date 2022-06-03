Александр Тихонов: «Если бы Майгурова и Нуждова не было в российском биатлоне, все было бы в порядке. Бездельники»

Теги Сергей Кущенко Александр Тихонов Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Владимир Барнашов Алексей Нуждов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и вице-президента Алексея Нуждова.

Майгуров и Нуждов – кандидаты на пост президента СБР. Выборы пройдут 23 июня.

«Я считаю, что если бы Майгурова и Нуждова не было в российском биатлоне, все было бы в порядке. Бездельники.

Я посмотрел интервью Нуждова с Губерниевым. Это настолько далекий человек от биатлона, что кошмар.

Биатлоном руководили и (Сергей) Кущенко, и (Владимир) Барнашов, и Майгуров. Я их зову разовыми руководителями. Ни совести, ни черта. Столько лет разваливают и пытаются чем-то как-то объяснить», – сказал Тихонов.

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