Александр Тихонов: «Поддерживаю инициативу Свищева по поводу флага и гимна. Каждый спортсмен должен чувствовать себя причастным к родине и стране»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону оценил идею депутата Госдумы Дмитрия Свищева ввести закон, согласно которому на всех спортивных сооружениях нужно будет начинать день с подъема российского флага и исполнения гимна.

«Я поддерживаю инициативу Свищева по поводу флага и гимна. Каждый спортсмен должен чувствовать себя причастным к родине и стране. Ради этой страны спортсмен выступает и переносит неимоверные нагрузки.

Такие вещи мотивируют. Мое поколение выступало не за деньги, а за флаг и гимн», – сказал Тихонов.

Депутат Свищев: «Предлагаю внести закон, чтобы на всех спортивных сооружениях день начинался с подъема флага и исполнения гимна»