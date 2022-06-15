Программа Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России: 35 млн регионам, 40 млн – на призовой фонд российских турниров

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Стала известна предвыборная программа Виктора Майгурова, который намерен переизбраться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Предвыборную программу Майгурова сегодня разослали главам всех региональных федераций.

• Планируется увеличить объем материально-технической поддержки региональным организациям на общую сумму 35 млн рублей в сезон, расширить ассортиментный ряд передаваемого в региональные организации инвентаря и оборудования для занятий биатлоном.

• Проводить ежегодный конкурс «Лучший региональный тренер по биатлону в спортивных школах и учреждениях» с выплатой стипендий.

• Изменить систему спортивной подготовки, убрав из нее необходимость получения высоких результатов в раннем возрасте и отменить официальные рейтинги и зачеты до 18 лет.

• Совместно с Минспортом реконструировать стрельбище и л/р трассу на Семинском перевале, стрельбище и л/р трассу в Цахкадзоре, построить тренировочное стрельбище и л/р трассу в Кисловодске, построить стрельбище на лыжном стадионе в Кировске.

• Совместно с Газпромом построить гостиницу спортивного типа на Лауре и новый участок 3 км л/р трассы.

• Определить призовой фонд для всероссийских соревнований (до 40 млн руб) и организовать регулярные этаы Кубка Содружества в летний и зимний соревновательный период (при отсутствии доступа международным стартам).

В проекте бюджета до 2026 года 228,9 млн рублей доходов и 219,7 млн рублей расходов.

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