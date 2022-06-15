Майгуров о жалобе на себя в прокуратуру: «Когда интерес к цифрам и отчетам у оппонентов возникает за пару недель до выборов, всем понятно, почему так происходит»

Президент Союза биатлонистов России ( ) ответил на претензии со стороны президента Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова.

– Как можете прокомментировать утверждение Нугманова о том, что на регионы выделено меньше денег, чем планировалось в вашей предвыборной программе? Сколько в действительности средств выделено регионам? Считаете ли вы этот объем финансирования достаточным?

– Как несоответствующее действительности. Во-первых, в качестве помощи мы выделяем не деньги, а инвентарь – винтовки, лыжероллеры, крепления, стрелковые тренажеры, маты для стрельбы…

В первый год моей работы на посту президента, когда нам пришлось закрывать доставшиеся в наследство многомиллионные долги, СБР выделил помощь региональным федерациям на сумму 5,88 млн рублей. В текущем году – чуть более 15 млн, хотя запланирована была меньшая сумма.

За двухлетний срок количество регионов, в которые направлена помощь СБР, увеличилось с 15 до 25, ассортимент поставок тоже увеличился. В ближайшее время обнародуем на сайте СБР информацию, какой регион что именно получил.

Объем, достаточный для чего? Денег много не бывает. Когда Михаил Прохоров начинал программу помощи, объем был более существенным. Сейчас не такие жирные времена. Я бы акцентировал ваше внимание на том, что далеко не каждая спортивная федерация в России имеет аналогичную программу помощи регионам.

– Как относитесь к тому, что ваши оппоненты составили жалобу в Прокуратору РФ? Считаете ли вы это элементом предвыборной борьбы?

– Риторический вопрос. Вы же сами его почему-то сформулировали именно так. Когда интерес к цифрам и отчетам у оппонентов возникает только за пару недель до выборов, всем понятно, почему так происходит. Мне такая модель поведения не близка, полагаю, никто не сможет сказать мне, что во время предвыборной кампании я кого-то оболгал или оскорбил.

Насчет жалобы все не так однозначно. Распространенная СМИ первичная информация о подаче заявления в генеральную прокуратуру оказалась недостоверной, поэтому хочется избежать пустословия. После консультаций с юристами считаем целесообразным сначала дождаться официального уведомления от правоохранительных органов. Подчеркну еще раз, я готов защищаться в судебном порядке – уголовную ответственность за распространение клеветы никто не отменял.

С другой стороны, за эти пару дней я получил большое количество сообщений и звонков в свою поддержку, в том числе и довольно неожиданных – от тех, кто до того момента не определился со своим выбором, колебался, или кого я не мог считать своими сторонниками. Людей не обманешь. Накануне выборов такая поддержка особенно ценна.

– Как можете прокомментировать попавшую в прессу информацию о высоких зарплатах руководства СБР?

– Как еще один элемент предвыборной борьбы. Кто бы что ни говорил, фонд оплаты труда сотрудников утвержден правлением СБР в рамках бюджета организации.

– Были ли у вас беседы по поводу происходящего с руководством ОКР и Минспорта? Как они относятся к возможному вмешательству Прокуратуры в спортивные дела?

– И с ОКР, и с Минспорта у нас регулярные рабочие контакты, они в курсе наших событий, но я не уполномочен что-то комментировать от их имени. Хочу подчеркнуть, что представители ОКР и Минспорта были нами приглашены на отчетно-выборную конференцию СБР сразу после того, как была определена дата ее проведения.

– Что можете сказать лично о Нугманове? Как часто вы с ним общались, насколько хорошо знакомы?

– Мы знакомы достаточно хорошо. Я сам позвонил ему после первого резкого выступления Ильдара в СМИ. К согласию мы не пришли, каждый остался при своем мнении. Потом я еще дважды обращал его внимание на некорректность его высказываний, но раз он выбрал такой путь, наверное, у него есть на то свои причины. Не мне его судить, – рассказал Майгуров.

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы разобрались