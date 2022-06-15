Анатолий Хованцев: «Не имею права судить о том, как расходовались средства Майгуровым. Для этого надо иметь доказательства и видеть всю картину»

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о жалобе в прокуратуру на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, поданной членами совета СБР.

Майгурова обвиняют в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Я не имею права судить о том, как расходовались средства Майгуровым. Для этого надо иметь доказательства и видеть всю картину.

Но понятно, что в преддверии выборов это звучит не очень хорошо. Конечно, это может повлиять на шансы Майгурова на выборах СБР», – сказал Хованцев.

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