Халили о переходе к Истомину: «Спросил у Майгурова, насколько возможно присоединиться к этой команде, он мне сказал: надо подумать. В общем, так и оказался»

Российский биатлонист рассказал, как перешел из группы Юрия Каминского к .

«Он (Истомин) мне сказал, что не может ответить на вопрос (о переходе), и он не решает это. Этот вопрос нужно в первую очередь задавать Виктору Викторовичу Майгурову. Я позвонил ему, спросил, насколько возможно присоединиться к этой команде, на что он мне сказал: надо подумать. В общем, так и оказался», – сказал Халили.

«Карим в принципе хотел работать самостоятельно, потому что он понимал, что сезон мы проведем в России – есть возможность поэкспериментировать», – добавил Истомин.