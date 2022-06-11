Артем Истомин: «Латыпов попросился у Каминского поработать именно в Раубичах. Здесь, как он считает, есть все условия для работы»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о работе с Каримом Халили и Эдуардом Латыповым.

В преддверии нового сезона Халили перешел в группу Истомина, которая сейчас находится в Раубичах. На этом же сборе присутствует и Латыпов, который готовится к сезону под руководством Юрия Каминского, но пока тренируется отдельно от своей группы.

– Как узнали, что он (Халили) будет с вами?

– Карим в принципе хотел работать самостоятельно в этом сезоне. Потому что он понимал, что сезон все-таки мы проведем в России, соревнования будут в России – есть возможность поэкспериментировать.

– Латыпов, который здесь оказался один, фактически занимается с вами. Вы ему помогаете, подсказываете? Как строится работа?

– Он попросился у Юрия Михайловича поработать именно в Раубичах, здесь, на этой базе. Здесь, как он считает, все условия есть для работы.

Также есть обе команды здесь: и Сергея Геннадьевича (Башкирова), и наша команда, которая может помочь в тренировочном процессе. И парни есть, с которыми он тоже может здесь поработать. Плюс у него тут свои личные дела есть.

– Сейчас поработает, ему понравится – позвонит Майгурову (главе Союза биатлонистов России – Sports.ru) и скажет: хочу к Истомину.

– Нет, на следующий сбор он едет к Юрию Михайловичу работать в составе его группы, – ответил Истомин.

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