Артем Истомин: «Латыпов попросился у Каминского поработать именно в Раубичах. Здесь, как он считает, есть все условия для работы»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Юрий Каминский Сергей Башкиров Эдуард Латыпов Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о работе с Каримом Халили и Эдуардом Латыповым.

В преддверии нового сезона Халили перешел в группу Истомина, которая сейчас находится в Раубичах. На этом же сборе присутствует и Латыпов, который готовится к сезону под руководством Юрия Каминского, но пока тренируется отдельно от своей группы.

– Как узнали, что он (Халили) будет с вами?

– Карим в принципе хотел работать самостоятельно в этом сезоне. Потому что он понимал, что сезон все-таки мы проведем в России, соревнования будут в России – есть возможность поэкспериментировать.

– Латыпов, который здесь оказался один, фактически занимается с вами. Вы ему помогаете, подсказываете? Как строится работа?

– Он попросился у Юрия Михайловича поработать именно в Раубичах, здесь, на этой базе. Здесь, как он считает, все условия есть для работы.

Также есть обе команды здесь: и Сергея Геннадьевича (Башкирова), и наша команда, которая может помочь в тренировочном процессе. И парни есть, с которыми он тоже может здесь поработать. Плюс у него тут свои личные дела есть.

– Сейчас поработает, ему понравится – позвонит Майгурову (главе Союза биатлонистов России – Sports.ru) и скажет: хочу к Истомину.

– Нет, на следующий сбор он едет к Юрию Михайловичу работать в составе его группы, – ответил Истомин.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные