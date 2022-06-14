Светлана Миронова: «Моя мотивация не поменялась, а стала даже сильнее. Хочу подтянуть стрелковую подготовку, чтобы это было очень заметно»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своей спортивной мотивации.

– После Игр (в Пекине) говорили, что у вас добавилось мотивации, что очень хотите еще раз выступить на Олимпиаде. В связи с нашим отстранением от международных стартов это желание не иссякло?

– Я очень мотивирована, несмотря ни на что, и иду по пути самосовершенствования. Наверное, не важно, что будет происходить. Мы должны быть гибкими и подстраиваться под ситуацию, потому что это жизнь. Жизнь всегда будет такая нестабильная. Это динамика, никогда не статика.

Я гибкая, подстраиваюсь под ситуацию, и на сегодняшний день моя мотивация не поменялась, а стала даже сильнее. Несмотря на то, что, скорее всего, не будет международного сезона, я работаю. У нас же четырехлетний цикл. Для того, чтобы быть потом в порядке, надо закладывать базу.

– Если говорить не про весь цикл, а только предстоящий сезон. Какая цель?

– В первую очередь, хочу быть лучше, чем я была. Хочу подтянуть стрелковую подготовку, чтобы это было очень заметно. А так – выигрывать все, – сказала Миронова.