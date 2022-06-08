Муж Нигматуллиной: «Перед Олимпиадой нужно было свести к минимуму риск коронавируса. Просили отдельный номер для Ульяны, но Майгуров сказал: это ваши проблемы»

Тренер и муж российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной Ильшат Нигматуллин рассказал, что ей пришлось самостоятельно решать вопрос с отдельным проживанием, чтобы не заразиться коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине.

«Во время соревновательного сезона, уже после новогоднего сбора, особенно остро стоял вопрос здоровья спортсменов – необходимо было свести к минимуму риски заражения коронавирусом.

Как одна из важных мер – раздельное проживание спортсменов. Мы просили, чтобы Ульяне был предоставлен отдельный номер, на что глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что это наши проблемы, их мы должны решать сами.

Хорошо, что нашелся человек, который помог решить эту проблему», – сказал Нигматуллин.

Муж Нигматуллиной: «Не понимаю, почему сейчас нам дали карт-бланш на самоподготовку, а в прошлом – нет? Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала»