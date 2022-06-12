Анатолий Хованцев: «Шансы Нуждова на выборах главы СБР предпочтительнее, все-таки он управленец. Здесь не обязательно быть большим спортсменом»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России.
Выборы президента СБР пройдут 23 июня. На пост претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.
– Следите за ситуацией вокруг выборов президента СБР?
– Наблюдаю. Не буду говорить, кого поддерживаю. Думаю, что у Нуждова шансы предпочтительнее. У него связь с «Газпромом». Не хочу, чтобы звучало как агитация, но все-таки он управленец.
Здесь не обязательно быть большим спортсменом. Задачи у руководителя более широкие. Президенту федерации нужно искать спонсоров. Финансовая составляющая должна лежать на главе СБР, – сказал Хованцев.