Анатолий Хованцев: «Шансы Нуждова на выборах главы СБР предпочтительнее, все-таки он управленец. Здесь не обязательно быть большим спортсменом»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Анатолий Хованцев Алексей Нуждов Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня. На пост претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов

– Следите за ситуацией вокруг выборов президента СБР?

– Наблюдаю. Не буду говорить, кого поддерживаю. Думаю, что у Нуждова шансы предпочтительнее. У него связь с «Газпромом». Не хочу, чтобы звучало как агитация, но все-таки он управленец.

Здесь не обязательно быть большим спортсменом. Задачи у руководителя более широкие. Президенту федерации нужно искать спонсоров. Финансовая составляющая должна лежать на главе СБР, – сказал Хованцев. 

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