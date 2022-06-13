Латыпов о сборе в Раубичах: «В Уфе рельеф мягковат для подготовки в июне, я выбрал сложный путь. Плюс в Беларуси живет моя родня»

Трехкратный призер Олимпийских игр рассказал, почему тренируется в белорусских Раубичах отдельно от группы Юрия Каминского.

– Почему вы в Раубичах, а не со своей группой?

– Изначально планировались сборы в Казахстане, но не получилось. В Уфе рельеф мягковат для подготовки в июне. Я выбрал более сложный путь.

В Раубичах я был пару лет назад. Знаю, что здесь мощные тяжелые круги, а также сложная роллерка, поэтому трудно тут работать. Принял решение, чтобы тренироваться здесь.

Плюс в Беларуси живет моя родня, которую давно не видел. Я же родом отсюда. Совместил приятное с полезным. Учитывая, что были ковидные времена, не получалось никак сюда приехать. С этим тоже связана поездка сюда.

– С Каминским легко согласовали эту поездку?

– Да. Мы поговорили, составили план подготовки, чтобы были совместные тренировки с группой Артема Истомина, чтобы находился под присмотром и чтобы кто-то мог подсказать. Задание дали, продолжаем работать, необходимые корректировки вносятся. Мы общаемся.

– В Раубичах сейчас находятся две российские группы. Почему вы тренируетесь с группой Истомина, а не Башкирова?

– Так получилось. После восстановительного сбора в Башкирии я поехал сразу же в Питер. Затем через полтора дня присоединился к группе Истомина, потому что группа Башкирова отправилась 5 июня и я чисто физически не успевал в эти сроки попасть.

– Насколько ваш план отличается от того, что делают спортсмены из группы Истомина?

– Направление, можно сказать, одинаковое. Но выходные дни разные, объем другой и средства подготовки в каких-то днях отличаются. В какие-то дни делаем некоторые работы вместе, которые схожи.

– Из-за этого сбора в Раубичах поползли слухи, что вы тоже хотите уйти в другую группу.

– Понятно, что ситуация неоднозначная. Но я нигде такого не говорил. Может, для кого-то это выглядит так. На самом деле это не так. Рядовая ситуация, когда можно поменять сбор.

Мы взрослые спортсмены, можем работать самостоятельно. Возможно, в этом тоже есть плюс. Самодисциплина в любом случае помогает в дальнейшем развитии.

– Куда дальше после Беларуси?

– В Рыбинск, где с группой Каминского продолжу сбор. Затем на Семинский перевал, в Сочи. Все так же, как и было в плане. Единственная корректировка была на первом сборе, – сказал Латыпов.