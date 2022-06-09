Юрий Каминский: «У меня нет информации, что Латыпов покидает нашу группу. О сборе в Раубичах мы договорились заранее»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему Эдуард Латыпов тренируется отдельно от его группы.

Ранее стало известно, что биатлонист отправился на сборы в Беларусь, где сейчас находятся группы Сергея Башкирова и Артема Истомина.

«Мы решили отправить Эдуарда в Раубичи. Мы не смогли отправиться туда всей группой по причине невозможности ехать туда с оружием.

Уже поздно было ехать в Раубичи, нашли только одно место, поэтому Латыпова отправили в Раубичи, остальные поедут в другое место.

У меня такой информации нет, что он покидает нашу группу. О сборе в Раубичах мы договорились заранее.

Он вернется в расположение нашей группы уже на следующем сборе в Рыбинске. До этого в Токсове он тоже был с нами», – сказал Каминский.

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