Юрий Каминский: «У меня нет информации, что Латыпов покидает нашу группу. О сборе в Раубичах мы договорились заранее»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему Эдуард Латыпов тренируется отдельно от его группы.

Ранее стало известно, что биатлонист отправился на сборы в Беларусь, где сейчас находятся группы Сергея Башкирова и Артема Истомина.

«Мы решили отправить Эдуарда в Раубичи. Мы не смогли отправиться туда всей группой по причине невозможности ехать туда с оружием.

Уже поздно было ехать в Раубичи, нашли только одно место, поэтому Латыпова отправили в Раубичи, остальные поедут в другое место.

У меня такой информации нет, что он покидает нашу группу. О сборе в Раубичах мы договорились заранее.

Он вернется в расположение нашей группы уже на следующем сборе в Рыбинске. До этого в Токсове он тоже был с нами», – сказал Каминский.

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